Retribuzioni convenzionali in rialzo del 2,3 per cento

Rispetto al 2023 aumentano del 2,3% le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero. Gli importi per il 2024 sono stati ufficializzati dal decreto interministeriale 6 marzo 2024 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 66 del 19 marzo). L’incremento dei valori segna un deciso rallentamento rispetto al dato dello scorso anno in cui si era registrato un balzo dell’8,1% nei confronti del 2022, evidentemente in linea con il raffreddamento delle dinamiche inflattive. Per il resto viene...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi