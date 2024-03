La domanda

Una volta trascorsi i 7 giorni per la revoca delle dimissioni telematiche il lavoratore può rifare la pratica di dimissioni telematiche cambiando la data di dimissioni solo mediante accordo del datore di lavoro? Ad esempio un dipendente che in data 15/2 ha presentato le dimissioni con data 31/3, può in data 01/3 ripresentare le dimissioni con decorrenza dimissioni 30/6 anche se il datore di lavoro ha già fatto la COB di cessazione?