Revoca e sospensione della patente a crediti

Le ipotesi di revoca e sospensione della patente sono:

- revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente; Con la circolare 4 del 23 settembre 2024, l'Ispettorato ha spiegato che l'adozione del provvedimento di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con ...