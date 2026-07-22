In materia di invalidità pensionabile, la questione degli effetti della revoca per motivi sanitari pone più di un problema processuale, con riferimento soprattutto alle dinamiche impugnatorie e alla verifica, nel corso del procedimento giudiziale, delle condizioni sanitarie presupposto della prestazione.
Da una parte, infatti, nei giudizi in materia di invalidità l’ordinamento attribuisce rilevanza agli aggravamenti dello stato di salute sopravvenuti: l’articolo 149 delle disposizioni attuative del...