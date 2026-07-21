Un manager potrà portare subito la famiglia in Italia. Un muratore dovrà aspettare. La stessa linea separerà un ricercatore da un commesso, un professore universitario da un badante: per i lavoratori extra-Ue altamente qualificati il ricongiungimento familiare sarà immediato, per gli altri resterà il requisito di due anni di residenza prima ancora di poter presentare la domanda. Una corsia preferenziale pensata per «incentivare gli ingressi di specifiche categorie di lavoratori particolarmente richieste...
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