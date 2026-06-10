È possibile presentare domanda di riesame delle richieste non ammesse all’incentivo per l’autoimprenditorialità introdotto dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge Coesione (60/2024).

L’aiuto consiste in un contributo economico di 500 euro mensili per un massimo di tre anni in favore di under 35 che, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, abbiano avviato un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tencologie e la transizione digitale ed ecologica...