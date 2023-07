Riforma dello sport e co.co.co. di Beatrice Passerini









La domanda Buongiorno, alla luce della c.d. "riforma dello sport" non appare chiaro, allo scrivente, quanto segue. Il prestatore può sottoscrive più contratti da 24 ore con diversi committenti, restando inquadrato per ogni committente come co.co.co.? Il limite di euro 5000 relativo alla soglia di esenzione dei contributi Inps è da intendersi per ogni committente oppure è da intendersi come somma degli imponibili di tutti i committenti?

Il 1° luglio è entrato in vigore il D.lgs. 36/2001; il testo attuale prevede "ancora", come parametro di presunzione relativa del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive). È previsto l'innalzamento a 24 ore settimanali da parte di un Decreto correttivo atteso per la seconda metà di luglio.

Ciò premesso, dobbiamo ancora ragionare sulle 18 ore settimanali. Il superamento delle 18 ore settimanali...