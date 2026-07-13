Il 7 luglio 2026 è stato sottoscritto - tra Fism (Federazione italiana scuole materne), Flc-Cgil, Cisl Scuola e Snals-Conf.S.A.L. - il rinnovo del secondo biennio 2026-2027 del contratto collettivo nazionale di lavoro Fism vigente per il quadriennio 2024-2027, il quale disciplina il trattamento economico e normativo per il personale occupato nei servizi dell’infanzia della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati da Fism. Il contratto riguarda oltre 40mila dipendenti delle...

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