Non solo l’adeguamento del trattamento retributivo, ma anche interventi su orario di lavoro, contratto a termine, previdenza complementare, maternità e bilateralità.

Sono questi gli istituti contrattuali particolarmente interessati dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti. Il nuovo contratto, che va a rinnovare quello scaduto il 30 giugno 2025, è stato sottoscritto in data 28 maggio 2026 tra Angopi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative...