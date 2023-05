Rinnovato il contratto per i dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Paola Sanna

L’intesa, firmata tra Confcommercio e Manageritalia, decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025









Lo scorso 12 aprile, tra Confcommercio e Manageritalia è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 31 luglio 2013 applicabile ai lavoratori dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Tale nuovo accordo avrà piena efficacia dopo che gli Organismi Direttivi delle parti stipulanti ne avranno dato approvazione e, per la parte normativa, va considerato congiuntamente al precedente accordo sottoscritto in data 16 giugno 2021.



Decorrenza e durata

Il contratto ...