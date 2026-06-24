Alle battute finali il rinnovo dell’Accordo economico collettivo (Aec) del settore industria e cooperazione. Le due proposte di rinnovo sul tavolo non sono lontanissime, ma ci sono ancora distanze da colmare.

Nel confronto tra la proposta di Confindustria e quella delle associazioni degli agenti emerge una linea di frattura che non riguarda tanto la struttura dell’impianto normativo – ampiamente condivisa – quanto l’indirizzo politico-contrattuale sottostante.

La proposta datoriale si colloca nel solco...