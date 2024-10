Rinnovo e proroga del contratto a termine: differenze, conseguenze ed invalidità degli atti

Rapporto di lavoro a tempo determinato – Proroga del contratto – rinnovo del contratto – differenze giuridiche ed effetti – previsione della causale – illegittimità della proroga- conseguenze – conversione del contratto di lavoro -



La proroga di un contratto di lavoro a tempo indeterminato è un istituto differente sul piano giuridico rispetto al rinnovo del contratto a termine, sebbene non esistano definizioni normative di tali due istituti o precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia. La proroga contrattuale deve prevedere unicamente l'estensione temporale della durata del rapporto di lavoro, senza modificarne ulteriori condizioni contrattuali, mentre la rinnovazione del contratto modifica la durata del rapporto ed ulteriori profili sostanziali del contratto di lavoro. Qualora un atto di proroga abbia previsto la modifica di ulteriori condizioni contrattuali ed il rapporto abbia avuto durata ultrannuale, in assenza della previsione di una causale all'atto della proroga, tale proroga è illegittima ed il rapporto di lavoro deve essere convertito a tempo indeterminato ex tunc.