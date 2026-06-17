Misure di riorganizzazione e di formazione/informazione ai lavoratori per fronteggiare il rischio calore.

L'incremento progressivo della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici estremi, con particolare riferimento ai picchi termici estivi, determina un aggravamento significativo dell'esposizione dei lavoratori al rischio di infortuni e patologie professionali correlate allo stress termico. Tale esposizione, sempre più sistemica e non episodica, impone un ripensamento dei modelli organizzativi e un rafforzamento strutturato delle misure di prevenzione e protezione in tutti i settori produttivi...