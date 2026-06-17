Le Regioni hanno avviato l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare i rischi derivanti dalle ondate di calore nei luoghi di lavoro.
Già a partire dalla seconda metà di maggio 2026 – con un anticipo anche di un mese rispetto alla tempistica dell'anno precedente – le Regioni hanno avviato l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare i rischi derivanti dalle ondate di calore nei luoghi di lavoro. Alla data di redazione del presente contributo (11 giugno 2026) risultano intervenute, in ordine cronologico, Veneto, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo, con un quadro che si va...