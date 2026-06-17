L'intervento della Conferenza delle Regioni e il Protocollo quadro siglato fra Governo e parti sociali
Nelle scorse settimane abbiamo assistito a interventi di diversa natura giuridica sul tema del rischio calore in ambiente di lavoro. Da un lato le Ordinanze regionali, sulla scorta di quanto già operato nel 2025, che si presentano come misure di hard law, ovvero a carattere dispositivo. Dall'altro lato, sul versante statale, occorre distinguere due piani: le Linee di indirizzo tecniche elaborate in sede di Conferenza delle Regioni che – pur prive di efficacia direttamente cogente – si configurano...