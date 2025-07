Ruolo, deleghe e poteri di firma da definire

Una volta chiarito che, in linea di principio, è possibile cumulare nella stessa persona la posizione di dirigente e quella di amministratore (in particolare amministratore delegato), la questione si sposta sul piano pratico: come può una società strutturare correttamente questa duplice attribuzione senza incorrere nei rischi di una riqualificazione del rapporto?

La giurisprudenza e l’Inps hanno più volte ribadito che non basta una distinzione formale tra le due funzioni: è necessario che tale differenziazione...