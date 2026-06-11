Le retribuzioni contrattuali, grazie all’intensa stagione di rinnovi, nel 2025 hanno recuperato terreno, segnando un incremento medio del 3,1% nel totale dell’economia (3,2% nel privato), a fronte di un’inflazione (indice Nic) dell’1,5%. La chiusura delle vertenze contrattuali ha contribuito a ridurre la perdita di potere d’acquisto causata dallo shock inflazionistico del biennio 2022-2023, ma tutti i comparti del privato restano ancora al di sotto dei livelli del 2021, soprattutto nei servizi.
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