La conversione in legge del cosiddetto Decreto primo maggio (Dl 62/2026) introduce definitivamente nel nostro ordinamento una regola legale di individuazione della retribuzione adeguata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Una regola che difficilmente, per le espressioni usate, può essere derubricata a semplice requisito per la fruizione degli incentivi alle assunzioni, e che ambisce viceversa ad assumere valenza di carattere generale.
La scelta è quella di fare riferimento alla contrattazione...