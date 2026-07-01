La legge 25 giugno 2026, n. 112 converte con modificazioni il D.L. 30 aprile 2026, n. 62: la definizione legale del trattamento economico complessivo, il rafforzamento dell'indennità di vacanza contrattuale e gli interventi su prossimità, somministrazione, distacco e previdenza complementare.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 della legge 25 giugno 2026, n. 112, si chiude l'iter di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. «decreto Primo Maggio»), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Il passaggio parlamentare non si è limitato a stabilizzare l'impianto originario: ha inciso su alcuni dei nodi tecnicamente più delicati del provvedimento, primo fra tutti la definizione...