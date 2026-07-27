Il decreto Lavoro contiene una novità storica: per la prima volta è una norma giuridica a definire il trattamento economico complessivo (il cosiddetto Tec), quale parametro di individuazione del salario giusto.
L’articolo 36 della Costituzione è sempre stato considerato norma precettiva, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative (espressamente richieste, invece, dal legislatore costituzionale per l’articolo 39 della Carta). La conseguenza, fin dalla prima metà degli anni ’50 del XX secolo...