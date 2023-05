Sanità integrativa rafforzata nel Ccnl dei lavoratori del settore dell’occhialeria di Paola Sanna

Il 28 aprile 2023, Anfao, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per addetti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2025, sia per la parte normativa che quella economica.



Premio di professionalità a valore aggiunto

Il premio di professionalità a valore aggiunto (Ppva) viene riconosciuto per un massimo di dodici mensilità e l'importo lordo mensile...