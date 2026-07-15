La pubblicazione del gruppo EMEX analizza i rischi per la salute connessi alla permanenza prolungata in posizione seduta o in piedi, evidenziando gli obblighi datoriali di valutazione e prevenzione. Il documento sottolinea che il rischio interessa numerosi settori, compreso il lavoro da remoto, e che la tutela passa non dalla semplice alternanza tra seduta e stazione eretta, ma da un'organizzazione del lavoro che favorisca movimento, cambi di postura e pause.
Postura prolungata in posizione seduta e in piedi sul lavoro - Scheda informativa Postura prolungata in posizione seduta e in piedi sul lavoro - Infografica
Premessa
La progressiva diffusione di attività lavorative caratterizzate da un ridotto dispendio energetico ha reso la sedentarietà professionale un tema centrale nella prevenzione dei rischi per la salute. Allo stesso tempo, numerose occupazioni continuano a imporre una permanenza prolungata in piedi, spesso in posizione sostanzialmente statica e senza un'effettiva possibilità di muoversi o sedersi.
Il documento "Postura prolungata seduta e in piedi durante il lavoro", predisposto dal gruppo di lavoro EMEX...