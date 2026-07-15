La pubblicazione del gruppo EMEX analizza i rischi per la salute connessi alla permanenza prolungata in posizione seduta o in piedi, evidenziando gli obblighi datoriali di valutazione e prevenzione. Il documento sottolinea che il rischio interessa numerosi settori, compreso il lavoro da remoto, e che la tutela passa non dalla semplice alternanza tra seduta e stazione eretta, ma da un'organizzazione del lavoro che favorisca movimento, cambi di postura e pause.