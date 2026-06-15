Tra le condizioni che governano il nuovo bonus donne, l’incremento occupazionale netto resta l’architrave: senza un aumento effettivo della forza lavoro l’esonero non spetta.
Il requisito discende dall’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento Ue 651/2014, in base al quale l’assunzione deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ed è richiamato dalla circolare Inps 57/2026. Il calcolo si effettua in Unità di lavoro annuo (Ula), e, come...