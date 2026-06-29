La Regione Lombardia gioca d’anticipo, e da domani, 1° luglio, sarà attiva la nuova Dote inserimento lavorativo (Dil). Si tratta di una misura “ponte” per garantire la continuità ai servizi per l’occupazione nella fase di passaggio tra la conclusione del programma nazionale Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), previsto dal Pnrr, e il nuovo modello regionale delle politiche attive del lavoro che entrerà a regime nel 2027.
L’intervento è finanziato con 36 milioni di euro, introduce soglie ...