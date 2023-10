Si allunga la durata del Reddito di cittadinanza per gli invalidi di Pietro Gremigni

Allargate le maglie dei disabili beneficiari fino a coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 67 ma pari ad almeno il 45 per cento

I nuclei familiari destinatari del Reddito di cittadinanza scaduto e costituiti da persone con invalidità tra il 45% e il 66% hanno diritto alla prosecuzione della fruizione del reddito fino al 31 dicembre 2023 anche in assenza di misure di politiche attive nei loro confronti.

Così si è espresso il ministero del Lavoro con la nota 13254/2023, estendendo agli invalidi con meno del 67% di invalidità il beneficio della deroga alla durata complessiva massima di 7 mesi di questo beneficio, che dal 2024 sarà in parte sostituito dall’Assegno di inclusione in presenza dei nuovi requisiti introdotti dal recente decreto lavoro.

Dal 2023 il beneficio del Reddito di cittadinanza cessa alla scadenza dei 7 mesi previsti dalla legge 197/2022 e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Fanno eccezione alla regola della durata massima di 7 mesi i nuclei familiari composti da persone disabili con almeno il 67% di invalidità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e da percettori del Rdc che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre 2023 in quanto non attivabili al lavoro.

La novità che esce dal Ministero consiste nell’allargare le maglie dei disabili beneficiari fino a coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 67% ma pari ad almeno il 45 per cento. Pure in questo caso i destinatari hanno diritto al prolungamento del Reddito di cittadinanza anche oltre i 7 mesi (in ogni caso fino al 31 dicembre 2023) dopo la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune.

A riguardo gli interessati devono essere inseriti all’interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e i servizi sociali, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l’analisi preliminare, affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all’Inps tramite la piattaforma GePI.