Se il rapporto di lavoro resta in capo all’azienda distaccante e non ci sono frodi, il dipendente in distacco che presta servizio presso un’altra impresa, può essere posto in cassa integrazione straordinaria.
La Corte di cassazione si esprime su una questione che negli anni ha alimentato dubbi nelle crisi aziendali, sancendo che un lavoratore che, al momento della richiesta di intervento dell’ammortizzatore sociale, risulta distaccato presso un’altra azienda, può essere collocato in Cigs, se il rapporto...