Durante le ferie la retribuzione può non coincidere con quella dei giorni di lavoro, secondo quando affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 18529/2026 che segna un punto di svolta nell’esteso contenzioso della retribuzione da corrispondere durante il periodo di riposo.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui, in base all’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce, al lavoratore deve essere assicurata una retribuzione paragonabile a quella ...