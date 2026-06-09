La Regione Siciliana, attraverso il programma regionale FSE+ 2021-2027 e in collaborazione con l’Ente nazionale per il microcredito, ha avviato la seconda edizione del progetto “YES I START UP – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia”: si tratta di un’iniziativa finalizzata a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e professionali attraverso percorsi di formazione specialistica e accompagnamento personalizzato.

Beneficiari

I beneficiari finali dell’avviso sono i giovani tra...