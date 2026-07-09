Il ministero del Lavoro, con decreto del 22 giugno 2026 (in Gazzetta Ufficiale 156 dell’8 luglio), ha individuato le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale – ivi comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi. Il decreto attua l’articolo 1 della legge 296/2006, il cui comma 1175 – modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del Dl 19/2024 – ha elevato l...

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