Soccorso stradale - Confimea/Ugl

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi. Le principali novità dell’accordo riguardano: nuovi minimi retributivi, Una tantum, Egr, Ente bilaterale, Assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, apprendistato, welfare.



In data 22 novembre 2023 tra Federazione Soccorso Stradale Confimea e Ugl Terziario Nazionale è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi.

Decorrenza e durata

l nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2023 e rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2026.

Sfera di applicazione

L’accordo riformula la parte del contratto relativa alla sfera di applicazione dettagliando le attività che rientrano nel settore del soccorso...