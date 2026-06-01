01 giugnoMETALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFAPI
IstitutoSomministrazione di lavoro
Riferimenti
Adempimento
Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, a partire dall'1.6.2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Ai fini del computo di cui sopra non verranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 31.5.2026.
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