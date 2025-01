Somministrazione di lavoro: azienda estera che presta consulenti a unico cliente estero

La domanda

Un’azienda straniera ha una stabile organizzazione in Italia che fa servizio di consulenza professionale di tipo ingegneristico ad un unico cliente con sede fuori dall’Europa, a cui fattura solo le ore dei dipendenti in maniera dettagliata. Si chiede quale sia il rischio che il tipo di attività (seppur consulenziale) si possa configurare come somministrazione di manodopera.