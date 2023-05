Somministrazione a termine in attività stagionali: vale il Ccnl dell’utilizzatore di Antonella Iacopini

Link utili Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 716/2023 Nota

L'impiego di lavoratori in attività stagionali con la stipula di contratti a tempo determinato è oggetto di una regolamentazione speciale che deroga alla disciplina generale del lavoro a termine, in ragione delle caratteristiche tipiche di tali attività, che presentano un andamento stagionale e come tale discontinuo.

Il generale contratto di lavoro stagionale è disciplinato all'articolo 21, comma 2, Dlgs 81/2015 il quale classifica come stagionali le attività indicate in apposito decreto ministeriale...