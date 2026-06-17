Le modalità di richiesta di Cigo, Fis e Fsba.
A seguito della sottoscrizione del Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche tra le parti sociali, avvenuta il 2 luglio 2025, l'INPS è intervenuto con il messaggio 2130 del 3 luglio 2025, fornendo un primo compendio delle misure già fruibili a tutela delle imprese e dei lavoratori esposti agli effetti delle ondate di calore; tali istruzioni restano il riferimento operativo anche per la stagione 2026, in attesa del consueto messaggio stagionale che l'Istituto adotta nel mese di luglio...