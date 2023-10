Sostenibilità e digitale, oltre 1.400 i manager formati da Fondirigenti di Cristina Casadei

La quota più alta dei piani approvati (45%) arriva dalle Pmi. Emilia Romagna e Piemonte le Regioni più attive con l’81% dei progetti

Piani di formazione. Sono oltre 700 quelli approvati da Fondirigenti con l’avviso 1/2023









Sono oltre 1.400 i manager che verranno formati su sostenibilità e trasformazione digitale, gestione dei rischi e delle crisi e cambiamenti organizzativi, attraverso i fondi dell’avviso 1/2023 di Fondirigenti, il principale fondo interprofessionale italiano per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager.

I piani approvati sono stati 711, su mille presentati e verranno realizzati attraverso uno stanziamento complessivo di 8,5 milioni di euro. Dati che evidenziano da un lato il peso crescente che le competenze manageriali hanno nella attuale fase di transizione su vari fronti, dall’altro il miglioramento della capacità delle imprese di utilizzare la leva formativa in funzione dei propri obiettivi di crescita.

Distinguendo tra piccole, medie e grandi imprese, queste ultime, da un punto di vista quantitativo, si confermano buoni utilizzatori delle opportunità formative con il 35% dei piani approvati. A primeggiare sono però le medie imprese con il 45% dei piani finanziati. Significativo il risultato delle Piccole Imprese, che superano per la prima volta la quota del 20% dei piani approvati. «Il risultato dell’Avviso - interpreta il Direttore Generale di Fondirigenti, Massimo Sabatini – è, per il Fondo, una piccola scommessa vinta: la larga partecipazione e gli ottimi risultati delle PMI, nelle quali è più forte il fabbisogno di competenze, dimostra che la consapevolezza della straordinaria forza che la formazione manageriale può dare si fa largo nel sistema delle imprese, e ci incoraggia nel nostro sforzo di accompagnamento alla loro trasformazione».

Sul territorio, le regioni con il maggior numero di piani approvati sono l’Emilia Romagna e il Piemonte con una quota parti all’81%, mentre al Sud, da dove arrivano il 12% dei piani, si distinguono Campania, Puglia e Sicilia.

Quanto ai temi, la prima area in cui c’è domanda di formazione si concentra innanzitutto sull’Innovazione e la trasformazione digitale dei processi produttivi, logistici, di vendita, con focus sulla cybersecurity, un argomento che tocca da vicino le imprese poiché una minaccia informatica può comprometterne non solo la business continuity ma anche la stessa immagine, in termini di affidabilità e credibilità. Sul versante produttivo/logistico, gli interventi sono incentrati sull’acquisizione di hard skills di tipo tecnico-operativo, o sistemi di misurazione delle performance.

Numerosi gli interventi dedicati alla gestione e analisi dei Big Data, per un approccio data driven incentrato sul cliente. Altri aspetti riguardano i processi di vendita, dove l’intelligenza artificiale viene ormai considerata come un’alleata per servizi sempre più customizzati, in grado di riqualificare il marketing e l’approccio social. Realtà aumentata, Digital Lean, strumenti e tecnologie Blockchain, Big Data, robotica, Industria 4.0 e 5.0 sono gli ambiti formativi più gettonati.

La seconda area è invece quella della sostenibilità (con il 74% di piani approvati), che conferma la crescente sensibilità delle imprese, tanto che molte realtà hanno già fatto importanti investimenti in materia ambientale, introducendo la figura dell’Energy Manager o attuando politiche per l’eliminazione degli sprechi, l’aumento dell’efficienza energetica, la diminuzione dell’emissione di CO2 (Carbon Footprint), in risposta alla sensibilità crescente di stakeholder e clienti su questi temi.

«I risultati dell’Avviso - conclude il Presidente del Fondo, Marco Bodini – confermano che imprese e dirigenti hanno davvero compreso che “apprendere per competere” è ben più di uno slogan: la funzione manageriale è, oggi più che mai, al centro del cambiamento, e la formazione continua costituisce la principale leva per il rafforzamento della competitività delle imprese».