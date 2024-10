Sottoscritto il verbale di accordo di armonizzazione Federippodromi

Con decorrenza 1° ottobre 2024 i rapporti di lavoro del personale inquadrato in tutte le categorie e livelli dell’accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi, saranno disciplinati dal Ccnl per i lavoratori dello sport Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil.

È l’effetto dell’ipotesi di accordo di...