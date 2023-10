Speranza di vita in calo, requisiti per la pensione invariati nel 2025-26 di Matteo Prioschi

L’assegno di vecchiaia continuerà a essere pagato a 67 anni di età









I requisiti di accesso alla pensione collegati alla variazione della speranza di vita nel 2025-26 rimarranno uguali a quelli attuali. Lo ha ufficializzato il decreto 18 luglio 2023 del ministero dell’Economia, di concerto con il Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre.

In base alla normativa vigente, i requisiti per il pensionamento vengono aggiornati ogni biennio sulla base della variazione della speranza di vita attesa per i 65enni, come calcolata dall’Istat. Finora erano stati definitivi i valori in vigore per il biennio 2023-24, mentre il nuovo decreto fissa quelli per il 2025-26 sulla base della differenza della media dei valori registrati nel biennio 2022-21 rispetto al 2020-19. Ebbene, i dati elaborati dall’istituto indicano che la speranza di vita è diminuita di un mese.

Tuttavia, ciò non comporta una variazione negativa dei requisiti per il pensionamento. Infatti la normativa di settore stabilisce che gli adeguamenti, da un biennio all’altro, non possono crescere più di tre mesi e che non sono effettuati in caso di diminuzione della speranza di vita «salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».

Quindi anche nel 2025-26 la pensione di vecchiaia si conseguirà con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, sia con il sistema misto che con quello contributivo (in quest’ultimo caso a fronte di un primo assegno di importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale - ma su questo requisito dovrebbe intervenire la prossima legge di Bilancio). La pensione anticipata contributiva sarà sempre raggiungibile a 64 anni di età, 20 di contributi e con un primo assegno di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, mentre la vecchiaia contributiva indipendentemente dall’importo si otterrà a 71 anni e con almeno 5 anni di contribuzione.

Invariati anche i requisiti per chi svolge attività usuranti e va in pensione con il meccanismo delle “quote” e quelli per i “precoci” a cui sono richiesti 41 anni di contributi indipendentemente dall’età, purché con almeno dodici mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei diciannove anni di età.

Non cambiano i minimi per la pensione anticipata nel sistema misto (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi - un anno in meno per le donne) ma per effetto del congelamento introdotto dal Dl 4/2019 fino al 2026.

Il mese di riduzione della speranza di vita segue il calo di 3 mesi già registrato in occasione dell’adeguamento dei requisiti per il biennio 2023-24. Quindi complessivamente la speranza è diminuita di quattro mesi, un “tesoretto” che andrà a compensare le future variazioni positive dell’aspettativa di vita residua dei 65enni.