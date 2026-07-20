La prosecuzione dell’attività di un tirocinante durante una giornata di sciopero non integra, di per sé, un’ipotesi di crumiraggio esterno né una condotta antisindacale, purché il tirocinio sia stato attivato prima della proclamazione dello sciopero, conservi la propria finalità esclusivamente formativa e il tirocinante non venga impiegato come sostituto dei lavoratori in astensione. È questo il principio destinato a emergere da un recente provvedimento del Tribunale di Milano (decreto del 16 luglio...

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