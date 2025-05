Stock option a non residenti: tassazione solo parziale in Italia

Per la Cassazione 10606/2025 del 23 aprile l’assegnazione di stock options ad un lavoratore residente nella Repubblica Ceca è tassata in Italia come reddito di lavoro dipendente per la sola parte corrispondente ai giorni di vesting in Italia di tali opzioni rispetto al numero dei giorni totali di vesting delle medesime. Al tempo stesso la risposta a interpello 81/2025 del 25 marzo scorso ha chiarito che il bonus maturato all’estero va tassato in base alla residenza del percettore nella fase di vesting...

