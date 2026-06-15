Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 342 del 14 maggio 2026, interviene sul crescente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale destinati all’analisi dello stato emotivo dei lavoratori. L’Autorità esamina il funzionamento del plug-in Myndoor, applicativo che utilizza tecniche di sentiment analysis per elaborare i messaggi scambiati nelle chat aziendali Slack e Teams e fornire agli utenti indicazioni sul proprio livello di stress. Pur escludendo, nel caso concreto...
Riproduzione riservata Ⓒ