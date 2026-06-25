Tra le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 62/2026, merita particolare attenzione il nuovo articolo 7-bis, dedicato alla contrattazione collettiva di prossimità. Si tratta di un intervento che non modifica direttamente l’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto legge 138/2011, ma introduce alcuni obblighi procedurali destinati a incidere in modo significativo sulle modalità di utilizzo dello strumento.
Per comprendere la ratio della riforma occorre partire dalla funzione...