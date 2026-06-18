Le verifiche telematiche sui pagamenti ai professionisti presentano molteplici problematiche rispetto alla riconducibilità di essi alle nuove regole applicabili sui pagamenti fino a 5.000 euro scattate dal 15 giugno 2026.
I professionisti forfettari
Costituisce il dubbio più rilevante. In base alla formulazione letterale della norma, che contiene unicamente il riferimento all’articolo 54 del Tuir (non anche all’articolo 53 del Tuir), non dovrebbero rientrare nella disposizione delle somme da sottoporre a verifica senza soglia...