La diffusione dell’intelligenza artificiale in azienda corre mentre la formazione dei dipendenti, e dunque, l’aggiornamento delle loro competenze al massimo cammina. Senza un cambio di passo rapido il mismatch tra tecnologia, capitale umano e infrastrutture educative rischia di aumentare anziché ridursi. A sostenerlo è “Edunext - Nuovi scenari per l’Education e le competenze nell’era dell’AI”, il terzo rapporto dell’Osservatorio Look4ward che sarà presentato domani a Roma da Intesa Sanpaolo e dall...

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