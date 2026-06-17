L’incremento di 25 punti base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato al 2,40% dalla Bce l’11 giugno con decorrenza 17 giugno 2026, determina conseguenze immediate nel sistema previdenziale e assicurativo italiano.

A recepire gli effetti della decisione sono intervenuti l’Inail con la circolare 29/2026 del 15 giugno e l’Inps con la circolare 64/2026 del 16 giugno aggiornando le misure degli interessi applicabili alle rateazioni dei debiti e ridefinendo le...