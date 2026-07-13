L'Inps chiarisce la sorte delle quote di TFR maturate tra l'assunzione e la scelta del lavoratore neoassunto, indicando causali e termini per il conferimento al Fondo di Tesoreria senza oneri aggiuntivi
Il messaggio INPS 2325/2026: perimetro e finalità
Il messaggio 10 luglio 2026, n. 2325 dell'INPS non interviene sull'impianto della riforma della previdenza complementare, già delineato dalla legge di bilancio 2026, ma ne governa un aspetto squisitamente operativo, come dichiara il suo stesso oggetto: i «chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria» per i lavoratori di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026. Si tratta, in altri termini, di un provvedimento di prassi che completa la cornice attuativa dell...