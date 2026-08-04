L’incentivo all’esodo versato al lavoratore ceduto dalla società cessionaria del ramo d’azienda, a fronte della rinuncia all’impugnazione del licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità, non deve essere detratto dal risarcimento a carico della società cedente a seguito della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda.
Nello schema delineato dal consolidato indirizzo - per cui, nel periodo che intercorre tra la cessione del ramo (più precisamente...