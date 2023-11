Trasferta per manutenere una nave italiana ormeggiata in Francia: obblighi per il datore di Marcello Ascenzi









La domanda Alcuni lavoratori di un’azienda metalmeccanica vengono inviati in Francia per effettuare la manutenzione a bordo di una nave battente bandiera italiana. Si chiede se ciò configuri l’invio di personale all’estero con relative procedure da rispettare, in particolare se è necessario richiedere i certificati INAIL DA1 e INPS A1. Inoltre se è da erogare il trattamento di trasferta estera.

L’invio di personale in Francia per condurre attività di manutenzione su una nave battente bandiera italiana rientra nell’ambito dell’assegnazione di lavoratori all’estero. Una nave battente bandiera italiana viene considerata territorio italiano, ai fini della normativa lavoristica e previdenziale, esclusivamente in presenza di determinate condizioni. Limitandoci agli aspetti previdenziali, oggetto del presente quesito, la normativa di riferimento è contenuta nel Reg. 883/2004, che disciplina il...