A oltre un mese dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, il quadro europeo si presenta ancora disomogeneo. Se da un lato alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, hanno già adottato la normativa nazionale, dall’altro la maggior parte dei Paesi non ha ancora completato il percorso legislativo oppure ha soltanto avviato l’iter di recepimento. La situazione evidenzia le difficoltà di attuazione di una riforma destinata a incidere...

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