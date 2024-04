Tre indici di illiceità da valutare per evitare pericolosi passi falsi

L’appalto è un contratto fondamentale per produrre beni e servizi in un’economia moderna, ma è anche molto complicato da maneggiare: bastano pochi errori di impostazione o di gestione del personale e si scivola dentro il campo, pieno di insidie e di sanzioni - non solo quelle fiscali di cui si parla nell’articolo più in alto, ma anche amministrative e penali - dell’appalto illecito.

Per capire i termini in cui si atteggia questo rischio, bisogna partire dalla nozione di appalto del codice civile (...