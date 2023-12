Tredicesima mensilità: maturazione e assenze

Con le festività natalizie alle porte è tempo di tredicesima per i lavoratori dipendenti.

La tredicesima mensilità è stata introdotta nell’ordinamento giuridico del nostro paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell’industria, e solo in seguito – attraverso l’articolo 17 dell’Accordo Interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes dal DPR n. 1070/60) - il diritto alla “gratifica natalizia” è stato esteso anche agli...